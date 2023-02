Scoprire la bellezza dell’"Arco in cielo" al Mmab

MONTELUPO FIORENTINO

Oggi

alle 18 il Mmab ospita la presentazione dell’antologia e mostra "Arco in cielo". Si tratta di una pubblicazione realizzata durante un laboratorio sviluppato all’interno del centro diurno Arco in Cielo. Un laboratorio creativo in cui si è stimolata l’immaginazione attraverso il racconto verbale e illustrato. Questo libro è il risultato di un grande e lungo lavoro sulla valorizzazione della persona e sull’attenzione rispetto ad alcuni disagi, sogni e paure espressi attraverso il linguaggio che ognuno ha preferito. L’introduzione e i saluti sono affidati a Stefania Fontanelli, assessore alle politiche sociali mentre alla presentazione interverranno Serena Nuti, coordinatrice dei centri diurni cooperativa sociale Colori; Ilaria Salvini, educatrice Arco in Cielo; Sandra Zimbardi, animatrice Arco in Cielo; Corrado Bugetti, presidente associazione dei genitori Arco in cielo Onlus. Ad ognuno dei 16 racconti è abbinata un’illustrazione, che saranno esposte al Mmab fino all’8 marzo. Durante la serata sarà anche possibile acquistare l’antologia, con il ricavato che sarà utilizzato per il centro stesso e per implementare i vari progetti.