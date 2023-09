Scopriamo Fucecchio: cultura e natura si uniscono al Padule

Sotto la lente il Padule.

Per la giornata europea del patrimonio vivente, Arga Toscana in collaborazione con il Comune di Fucecchio, associazione il Padule, sezione Wigwam Valdarno Inferiore, organizza un’importante iniziativa per valorizzare ancora quest’area di grande interesse ambientale. Si tratta de ’Le umide mille forme del Padule di Fucecchio’, iniziativa naturalistica e culturale per la giornata di domenica 24 settembre con ritrovo alle 9,30 presso Porto allo Stillo 44 località Massarella (Fucecchio).

L’accesso è consentito anche ai disabili; il numero dei posti disponibili su prenotazione è di 30 unità; guide ambientali spiegheranno che cos’è quest’area unica nel suo genere; sarà possibile visitare questi luoghi attraverso i tradizionali e antichi barchini messi a disposizione dall’organizzazione dei trasporti lacustri (associazione Il Padule). Il Padule di Fucecchio è a cavallo delle province di Firenze e Pistoia, è al centro della Toscana e si estende per duemila ettari. Qui nidificano molte specie di uccelli acquatici e non, in quest’area presenti in particolari periodi dell’anno i fenicotteri rosa e le cicogne. Presenze importanti nelle acque anche di pesci di varie specie e altri organismi legati a questo ambiente che vede nonché le altresì costanti presenze di rapaci.

Il canale Usciana è l’emissario dell’area la quale vanta tradizioni storiche e culturali che sono custodite nel centro di documentazione di Castelmartini e a Massarella: un punto di riferimento di alto profilo per appassionati e studiosi. La zona palustre confina con le Colline delle Cerbaie e il Montalbano. In un vallino delle Cerbaie – lo ricordiamo – è stata scoperta anche una pianta carnivora preistorica tuttora presente, pianta custodita dalle Guardie Forestali.