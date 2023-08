Scopri l'Oasi di Arnovecchio con il Birdwatching a Empoli

EMPOLI

Tutti pazzi per il birdwatching. Nuovo appuntamento con la natura da scoprire nell’oasi naturale di Arnovecchio. Dopo il tutto esaurito di domenica scorsa, "L’estate del Martino" è pronta a tornare: la visita guidata a tema è in programma domenica 20 dalle 9 alle 10. Il Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio, che gestisce l’area per conto del Comune di Empoli, organizza in collaborazione con Legambiente Empolese Valdelsa una visita guidata alla scoperta delle ricchezze naturalistiche di quest’oasi a due passi dalla città. L’iniziativa sarà incentrata sulle presenze estive di uccelli che vivono nel lago, primo fra tutti l’elegantissimo Martin Pescatore. Sugli alberi che circondano il lago potranno essere osservati ospiti ‘speciali’ come i variopinti gruccioni ed i picchi verdi. Per poter godere al meglio dell’esperienza è consigliato l’uso del binocolo. La visita è gratuita ma è richiesta la prenotazione via mail a [email protected] In agosto l’oasi naturale di Arnovecchio resta aperta ogni domenica dalle 9 alle 12, senza bisogno di prenotazione.