Scopri il Bosco di Camaioni a Montelupo Fiorentino

Una giornata di eventi per riscoprire un’area boschiva di interesse naturalistico e culturale. L’anello del bosco di Camaioni, a Montelupo Fiorentino, è di nuovo fruibile. Un percorso facile, di 5 chilometri e dislivello minimo, in un luogo di indubbio fascino tra la Cappella vecchia di San Michele, la Villa e le rovine del Castello di Luciano, l’Osservatorio astronomico Beppe Forti e il bosco comunale della Ragnaia. Sabato 23 settembre c’è "Riscopriamo il bosco di Camaioni". Il ritrovo è alle 9 davanti al Mmab: tutti pronti per il trekking a cura della guida ambientale. Scarpe comode e un’adeguata scorta di acqua è tutto quel che servirà. Previsto pranzo a sacco e rientro per le 15 (informazioni allo 0571 917547; [email protected]). Alle 10 dal parcheggio dell’Osservatorio Astronomico "Beppe Forti" di via San Vito partirà un’altra escursione della durata di circa due ore e mezzo. Nel pomeriggio spazio al laboratorio per le famiglie "Alla scoperta delle piante del bosco di Camaioni". In questo caso il ritrovo è alle 15 sempre al Beppe Forti. Dopo una piccola introduzione sulla biologia vegetale, il gruppo andrà alla ricerca delle specie più caratteristiche offerte dal bosco di Camaioni.