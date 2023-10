Scopri Fucecchio: Camminata Torrigiana nelle Cerbaie

La contrada Torre organizza la terza Camminata Torrigiana lungo i sentieri delle Cerbaie. Un modo per valorizzare ancora il territorio, i suoi spazi verdi più belli, le risorse storiche e quelle paesaggistiche. Anche su questo aspetto c’è grande impegno da parte dell’associazionismo locale e dal mondo delle contrade. In questo caso, appunto, da Torre. L’appuntamento è fissato per domenica 29 ottobre e le iscrizioni sono già aperte. Questo il programma della giornata: partenza alle 8.30 dalla sede della contrada, con sosta e ristoro in un luogo incantevole, l’azienda agricola ’Dalle nostre mani’ (ristoro facoltativo con prenotazione obbligatoria). Il percorso è un tracciato di otto chilometri, livello medio. Per affrontare al meglio l’esperienza ci sono alcuni consigli a tutti coloro che sono interessati a partecipare: abbigliamento sportivo e scarpe da trekking. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata a domenica 5 novembre con le stesse modalità.