Scoppia il tema sicurezza È scontro tra Lega e Pd

Vigilanza armata in centro contro risse e danneggiamenti. Presidi fissi in stazione e pattuglie impegnate a sorvegliare le zone critiche del paese, lavorando in sinergia con le forze dell’ordine. La questione sicurezza urbana a Castelfiorentino è prioritaria e la scelta dell’amministrazione Falorni di adottare misure straordinarie, fa discutere. La sicurezza non ha colore politico, secondo Susi Giglioli che punta il dito contro la giunta, rea insieme al Pd, secondo il capogruppo della Lega, di essersi "improvvisamente svegliata dal lungo torpore della sindrome ‘paese delle meraviglie’ cercando di appropriarsi politicamente dell’argomento sicurezza dopo aver respinto per anni in Consiglio Comunale qualsiasi proposta che tentava di arginare il degrado. Va ricordato - tuona Giglioli - che la sicurezza è un diritto costituzionale di ogni cittadino e non un vessillo politico". Sulla vigilanza privata "che arriva dopo che l’equilibrio sociale è già gravemente compromesso", la Lega tiene a specificare il fattore economico dell’operazione. "Si è dovuti ricorrere a una variazione di bilancio pochi mesi fa di 30mila euro perché non sono mai state stanziate risorse per la sicurezza". E rilancia l’idea del protocollo Strade Sicure, "che invece è riconosciuto dalle leggi nazionali e permetterebbe di attingere da personale dell’esercito finanziato con risorse nazionali e non comunali". Da lunedì il via alla raccolta firme proprio relativa a Strade Sicure.

Dalla sua il Pd, con il segretario zonale Francesca Gianni, evidenzia quanto "il tema della sicurezza sia di sinistra. È il tema delle famiglie più umili - commenta Giannì- della classe media, delle marginalità. Il Pd castellano è sempre stato al fianco dell’amministrazione nelle misure messe in campo per tutelare l’incolumità dei castellani e il decoro del paese. Abbiamo avuto incontri col sindaco, abbiamo approvato le misure sulla sicurezza, dalla videosorveglianza alla concessione in uso dell’immobile della stazione ferroviaria per le associazioni del territorio. Le amministrazioni locali possono fare il possibile per l’ordine pubblico, ma le azioni messe in campo risulteranno inefficaci finché il Governo, di qualunque colore politico, non agirà col potenziamento degli organici delle forze dell’ordine, sull’effettività della pena e sulle politiche carcerarie".