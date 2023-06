Scontro fra moto e furgone Due feriti nell’incidente Il centauro è gravissimo

Brutto incidente stradale ieri mattina poco prima delle 8 nel comune di Gambassi Terme, in particolare nella frazione di Badia a Cerreto, che confina con il comune di Certaldo. Una moto si è scontrata con un furgoncino nel primo tratto di via XII Dicembre. L’impatto è stato molto violento e ad avere la peggio è stato il motociclista, un 49enne, rimasto gravemente ferito. L’uomo è stato sbalzato dal mezzo a due ruote ed è finito rovinosamente a terra. Le sue condizioni ai soccorritori che sono arrivati sul posto sono apparse molto critiche. Per le conseguenze riportate nell’incidente è stato deciso il suo trasferimento, in condice rosso, direttamente al Centro traumatologico ortopedico dell’ospedale fiorentino di Careggi.

Anche dall’altra parte, all’interno del furgoncino, una persona è rimasta ferita. Si tratta non del conducente del veicolo, ma di un passeggero, di 31 anni. Per lui le conseguenze, fortunatamente, sono state meno gravi di quelle riportate dal motociclista. Il 31enne è stato infatti trasportato in codice giallo all’ospedale San Giuseppe di Empoli per gli accertamenti e le cure del caso. Per i soccorsi sanitari la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto una ambulanza della Croce Rossa e una della Misericordia di Certaldo, oltre all’automedica. Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro è intervenuta la polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7.40 in una strada secondaria, pertanto non ci sono state particolari conseguenze per la viabilità nella zona che dopo poco ha ripreso normalmente.