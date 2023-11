Scontro fra due auto. Cinque feriti

Cinque feriti e tanto spavento. È questo il bilancio dell’incidente che si è verificato ieri mattina in via di Pulica, nella zona del Turbone a Montelupo Fiorentino, poco dopo mezzogiorno. Coinvolte due auto: stavano procedendo nella direzione opposta quando all’improvviso si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e i soccorsi, inviati dalla centrale del 118. In un’auto viaggiava una donna di 63 anni che è stata trasportata all’ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo. Sono stati necessari i soccorsi anche per il conducente e i passeggeri dell’altra auto, quattro cittadini di origine straniera. Per fortuna le conseguenze, anche per loro, non sono state gravi. Solo tanto spavento al momento dell’impatto. La Municipale è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.