Scomparsa, ore di apprensione Ritrovata il giorno dopo

Sono state ore di paura per i familiari di una signora di Gambassi Terme, molto conosciuta in paese, di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di lunedì. La donna si era allontanata da casa a bordo della sua auto per recarsi al bar Pontormo, uno dei locali più frequentati del centro, al quale però non era mai arrivata, facendo immediatamente scattare l’allarme. La preoccupazione iniziale si è poi trasformata in vero e proprio panico quando la signora non ha fatto rientro alla propria abitazione in serata. La prefettura, nella mattinata di ieri, ha quindi diramato l’attivazione del piano di ricerca di persona scomparsa, procedura standard quando si verificano situazioni di questo genere. La notizia è stata diffusa, mediante le generalità della donna e il modello dell’auto sulla quale si trovava, anche dal sindaco, Paolo Campinoti, che ha fatto appello a tutta la cittadinanza affinché chiunque avesse notizie si prodigasse di diffonderle. Il paese si è immediatamente mobilitato alla ricerca della donna, temendo il peggio. Per fortuna la paura è passata nel primo pomeriggio di ieri, quando lo stesso Campinoti, sempre attraverso un post sulla sua pagina Facebook, ha comunicato a tutti che la signora era stata ritrovata. Si trovava in località Magliano, all’interno del Comune di Gambassi Terme, in buone condizioni di salute.