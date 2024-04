Scivola durante le pulizie. Giovane all’ospedale

EMPOLI

Alla vigilia della partita di Serie A tra Empoli e Torino, ieri mattina intorno alle 11.15 lo stadio Castellani-Computer Gross Arena è stato teatro di una spiacevole disavventura per un giovane. Il 26enne, lavoratore della ditta che ha l’appalto per la pulizia dello stadio di viale delle Olimpiadi, stava infatti provvedendo a sistemare, insieme ad altri colleghi, la tribuna centrale coperta quando è scivolato sui gradoni, cadendo rovinosamente a terra. L’uomo ha subito un trauma toracico per il quale è stato subito medicato sul posto dal pronto intervento dell’ambulanza, prima di essere trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul posto, come è prassi in queste circostanze, è intervenuta anche la medicina del lavoro. Per fortuna, però, le condizioni del giovane non sono comunque preoccupanti