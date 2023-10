Scippa due donne in un’ora in pieno centro, preso e denunciato

Empoli (Firenze), 5 ottobre 2023 – Preso e denunciato dopo due scippi avvenuti ai danni di altrettante donne ad Empoli a distanza di poche decine di minuti. I fatti sono accaduti la mattina di mercoledì. Poco dopo le 8, il giovane, un marocchino già noto alle forze dell'ordine, ha scippato per prima la proprietaria di un negozio del centro. La figlia della vittima avrebbe tentato di inseguirlo, ma questo ha fatto perdere le tracce verso piazza Matteotti.

Intorno alle ore 9, invece, è arrivata un'altra segnalazione di uno scippo, questa volta ai danni di una donna anziana, in via Brunelleschi. Il giovane le aveva strappato dal collo dell'anziana una catenina d'oro ed era fuggito. Le descrizioni fornite da entrambe le vittime combaciavano, e le successive indagini del personale del Commissariato della polizia di Stato di Empoli, grazie all'ausilio delle telecamere di sorveglianza, hanno permesso di risalire al marocchino. È poi stato denunciato all'autorità giudiziaria per furto con strappo.