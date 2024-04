Scipioni e Di Mauro. Ecco le presentazioni

La sua candidatura a sindaco era già stata annunciata nei giorni scorsi. E sabato, sarà il giorno della presentazione ufficiale: alle 10.30, al Caffè della Corte di Spicchio Sovigliana, FdI, Lega e Forza Italia renderanno ufficiale il pieno sostegno ad Alessandro Scipioni in vista delle prossime elezioni comunali. Presentazione ufficiale anche per Emanuel Di Mauro, candidato per il centrodestra a Capraia e Limite. A sostenerlo sarà la lista ’Siamo Capraia e Limite’: l’appuntamento è fissato per le 15 di sabato al circolo Mcl di Capraia.

"È un onore e un piacere essere la voce di quelli che credono in un cambiamento vero - dice Di Mauro - La nostra sarà una campagna elettorale caratterizzata da proposte semplici, possibili e attuabili. Che integreremo con quelle dei cittadini". All’incontro anche Paolo Marcheschi e Francesco Torselli (FdI).