Sciopero per la parità dei diritti

EMPOLI VALDELSA

Braccia incrociate anche nell’Empolese Valdelsa per la Giornata internazionale della donna. Si sciopera (intero turno) nei settori della conoscenza; personale della scuola statale e non, università, ricerca, Afam e formazione professionale. L’iniziativa è a livello nazionale, indetta da Flc Cgil. Stop anche nel commercio, terziario, servizi, turismo e funzioni pubbliche, (su mobilitazione di Filcams Cgil Toscana e Fp Cgil Toscana) tutti settori ad alta incidenza di lavoro femminile. "I diritti delle donne, l’uguaglianza di genere, l’autodeterminazione, la parità salariale – dice la Flc Cgil – non sono ancora una realtà per tutte. Anzi assistiamo, e su larga scala, a un attacco, una messa in discussione dei diritti che le donne si sono conquistate nel corso degli anni".

Per la Filcams Cgil Toscana "si sciopera per l’importanza della lotta per i diritti delle donne, in particolare per la loro emancipazione. La Filcams Cgil è rappresentata dal 65 per cento di donne che da sempre si sacrificano, lottano per costruire un domani migliore. Dove diminuiscono i servizi pubblici aumentano le disuguaglianze di genere e di classe. Scioperiamo – conclude Fp Cgil Toscana – contro tutte le oppressioni".