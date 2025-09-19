Sciopero per la Palestina: "L’Unione sarà presente"

Indetto per oggi uno sciopero dal sindacato Cgil in tutta Italia in solidarietà alla popolazione palestinese, con manifestazioni a Firenze (ritrovo ore 17.15 in piazza Dalmazia), Livorno (ritrovo ore 10 in piazza del Luogo Pio) e Siena (ritrovo ore 17 alla Lizza). "Sosteniamo lo sciopero come Comuni dell’Unione Empolese Valdelsa sono a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti che scenderanno in piazza contro il massacro del popolo palestinese –così il sindaco di Gambassi Terme Sergio Marzocchi (nella foto) delegato alla Pace per l’Unione –: la mobilitazione servirà a testimoniare una netta vicinanza alla popolazione palestinese e alle frange pacifiste israeliane sulla situazione drammatica, inumana, che si sta consumando in Palestina. Dovrà anche significare un coinvolgimento degli enti locali per far pressione sul governo nazionale e sull’Unione Europea per promuovere politiche di rispetto dei diritti umani del popolo Palestinese e, magari, cercare di riportare Israele nell’ambito del rispetto del più elementare diritto internazionale".

Prevista ampia partecipazione dal nostro territorio. "Dato il poco tempo organizzativo non saranno allestiti pullman, ma sarà possibile raggiungere il concentramento in piazza Dalmazia con treno (fermandosi alla stazione Firenze-Rifredi) macchina e tramvia (fermata Vittorio Emanuele II)", fanno sapere dal sindacato organizzatore.