Sciopero per la Palestina. In centinaia in piazza ieri insieme agli studenti

EMPOLI Anche a Empoli gli studenti sono scesi in piazza per manifestare e richiamare l’attenzione su quanto sta accadenso a Gaza. Scandendo slogan di pace, libertà e speranza, circa un migliaio di giovani ha sfilato per le vie del centro, dal liceo Virgilio a piazza Farinata degli Uberti, riempiendo le strade con cartelloni, suoni e colori. La manifestazione è stata organizzata affiancandola allo sciopero nazionale indetto per la giornata di ieri da alcuni sindacati. L’iniziativa è partita dal gruppo di studenti del Collettivo Sav - studenti autogestiti del Virgilio - del liceo classico e artistico Virgilio e ha subito raccolto il sostegno di tutte le altre scuole. Ma con i giovani c’erano anche molti insegnanti di tutti gli ordini scolastici, come il professor Sergio Marino, che ha commentato: "Mi piace vedere il coinvolgimento pacifico dei ragazzi su una tematica che sta segnando profondamente il mondo". Il Csa Intifada ha sottolineato. "In più di 80 città si sono svolte manifestazioni partecipatissime, anche a Empoli dopo la grande manifestazione di sabato, stamattina gli studenti hanno scioperato e sfilato per il centro città scandendo slogan in solidarietà con il popolo palestinese. Ora monitoriamo la navigazione della global sumud flotilla che questa notte è stata “accompagnata” da droni militari dell’esercito israeliano, e prepariamoci a rispondere con la mobiltazione ad un eventuale attacco da parte dell’esercito israeliano".