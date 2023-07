Schianto mortale in moto. Montaione piange Michele: "Un dolore enorme"

Montaione, 23 luglio 2023 – «Un dolore enorme che colpisce la nostra comunità. Una disgrazia che non si può nemmeno quantificare. Faccio le mie più sentite condoglianza alla famiglia".

Sono parole piene di sgomento quelle di Paolo Pomponi, sindaco di Montaione, addolorato per la morte di Michele Fedeli, che aveva 49 anni e viveva a Montaione. Michele era in sella alla sua moto quando ieri pomeriggio, sulla strada 65 del Passo della Futa, si è scontrato frontalmente contro un altro motociclista, Andrea Vitiello, 50 anni, di Carmignano (Prato).

Per entrambi purtroppo non c’è stato niente da fare. I dettagli della dinamica sono ancora da chiarire ma a quanto risulta dai primi rilievi dei militari della compagnia di Borgo San Lorenzo, l’impatto sembra non sia avvenuto in una delle tante curve di questa strada appenninica che unisce Firenze a Bologna, ma su uno dei pochi e brevi rettilinei.

C’è una sorta di dosso, che limita la visibilità, e non risultano auto coinvolte nell’incidente: si tende a escludere quindi ipotetici tentativi di sorpasso. Lo scontro tra le due moto è stato violentissimo, i due motociclisti sono stati sbalzati in aria facendo un volo di parecchi metri. Quando carabinieri e soccorritori sono arrivati sul posto, nel tratto tra il passo della Futa e la frazione firenzuolina di Traversa, hanno trovato una scena drammatica: le moto praticamente distrutte, una senza la ruota anteriore, i corpi immobili.

E’ stato allertato l’elisoccorso Pegaso, ed è intervenuta da Barberino di Mugello l’ambulanza con medico a bordo della Pubblica Assistenza. Ma ben presto si è capito che non c’era nulla da fare. E i sanitari, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare per entrambi il decesso. La notizia della morte dei due motociclisti ha sconvolto due comunità, quella di Montaione e quella di Carmignano. Da quanto ricostruito la famiglia di Michele viveva invece a Certaldo.

«Siamo davvero molto addolorati – riprende il sindaco Paolo Pomponi –. Conoscevo Michele solo di vista ed era tanto tempo che non lo vedevo, per cui non so bene se vivesse ancora a Montaione". Si tratta di un altro lutto che colpisce la Valdelsa e anche stavolta per un incidente stradale. Solo tre mesi fa aveva perso la vita sulla 429 Silvia Verdiani, 24 anni.

«Siamo davvero molto addolorati e in questo momento non possiamo far altro che stare vicino alla famiglia – dice ancora il sindaco Pomponi – Ricordo che Michele aveva due figlie in età adolescenziale. Sono senza parole. Si tratta davvero di una tragedia enorme".