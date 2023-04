Schianto mortale contro un tir Vita stroncata a 24 anni Comunità sotto choc per Silvia

di Irene Puccioni

VALDELSA

Avrebbe compiuto venticinque anni fra un paio di mesi. Ma un destino crudele ha annullato improvvisamente tutti i suoi sogni. È morta praticamente sul colpo Silvia Verdiani, che ieri mattina, poco prima delle 10.30, si è scontrata frontalmente con un tir lungo il nuovo tracciato della 429. L’impatto, micidiale, è avvenuto tra Empoli e Castelfiorentino, nel tratto (sono circa 500 metri) che sconfina nel comune di San Miniato. In quel punto la strada fa una semicurva, ed è lì che i due mezzi si sono trovati l’uno di fronte all’altro. L’auto guidata dalla giovane, una Citroen, è andata completamente distrutta. La scena che si è presentata ai soccorritori è stata devastante: lamiere accartocciate, pezzi dell’utilitaria ovunque, e il corpo senza vita della povera ragazza incastrato nell’abitacolo. I vigili del fuoco del comando di Pisa, distaccamento di Castelfranco di Sotto, hanno dovuto operare per oltre un’ora per estrarla dalla vettura. Tranciando parte della carrozzeria e con l’aiuto di ganci e tiranti hanno divaricato le lamiere e alla fine la salma è stata liberata e consegnata ai sanitari – sul posto l’automedica e una ambulanza della misericordia di Empoli – che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Troppi gravi le ferite riportate. Inutile ogni tentativo di rianimazione. Inizialmente era stato allertato anche l’elicottero Pegaso, che è stato poi fatto rientrare. La salma di Silvia Verdiani è stata quindi trasferita nel reparto di medicina legale dell’ospedale di Cisanello a Pisa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sotto choc l’autista del camion, un 37enne ucraino residente a Busseto, in provincia di Parma, autotrasportatore per una ditta di Parma. Sull’asfalto erano presenti i segni di frenata, segno che l’uomo avrebbe provato in qualche modo ad evitare l’impatto con l’auto. Impossibile però schivare quel ’proiettile’ che è andato a schiantarsi sulla parte anteriore del mezzo pesante, anch’esso fortemente danneggiato. Per tutta la durata dell’intervento dei vigili del fuoco e nel corso dei rilievi effettuati dalla polizia municipale di San Miniato con la collaborazione dei colleghi della municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, il camionista è rimasto appoggiato al guard rail lungo la strada con lo sguardo perso nel vuoto. È stato sottoposto anche ai test di alcol e droga che hanno dato esito negativo. Entrambi i mezzi coinvolti sono stati sequestrati. Saranno poi gli ulteriori accertamenti a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. L’uomo, a quanto appreso, è indagato per omicidio stradale. Dai primi rilievi e da quanto riferito dall’autista del tir pare che l’utilitaria abbia effettuato un cambio di corsia nel tratto curvilineo e che lo stesso autotrasportatore non sia stato in grado di evitare l’impatto. La strada regionale 429 bis è stata chiusa al traffico per tutta la mattinata e per buona parte del pormeriggio e il traffico è stato deviato sul vecchio tracciato. La viabilità è stata riaperta intorno alle 17.

La tragica notizia della morte della 24enne si è diffusa velocemente nella cittadina termale. Silvia Verdiani, che avrebbe compiuto venticinque anni il prossimo 22 giugno, ha incontrato la morte mentre stava andando al lavoro. Figlia unica. Si era diplomata all’istituto superiore Enriques di Castelfiorentino. In passato aveva lavorato anche come cameriera in un locale del suo paese, dove tutta la comunità è sconvolta per quello che è successo. Il sindaco, Paolo Campinoti, si è subito messo in contatto con i genitori, e con un post su facebook ha espresso tutto il suo cordoglio. "So già che non riuscirò neppure far capire l’entità del dolore – ha scritto Campinoti – Un dolore così non ha né forma né colore è troppo per qualsiasi rappresentazione gli si voglia dare. È un momento terribile per la nostra comunità. Una nostra figlia, Silvia, piena di vita e di anni davanti, stamattina (ieri, ndr) ci ha lasciati. Non riesco, per pudore, a dire niente di più su quanto mi sia arrivato della sofferenza dei suoi cari, mamma Monica, babbo Sandro, i suoi nonni, gli amici, i parenti. Noi – prosegue il post del sindaco – siamo una piccola comunità e questi ragazzi sono tutti un po’ figli in questa grande famiglia. Oggi dal nostro prato è stato strappato un fiore. Ora c’è solo spazio per le lacrime". Silvia Verdiani era una ragazza solare, dal sorriso contagioso: tutti se la ricordano così. Impossibile credere che adesso non ci sia più. Inaccettabile che la sua giovanissima vita si sia spezzata in un modo così tragico.