Scatto di ChiantiBanca. Utili in aumento del 40%. Mutui a quota 100 milioni: "Sosteniamo il territorio"

EMPOLESE VALDELSA

Il Consiglio di Amministrazione di ChiantiBanca ha approvato il Bilancio Semestrale al 30 giugno 2023 chiuso con un utile netto di oltre 21 milioni (21.170.278 euro), con un incremento del 39,4 per cento rispetto alla semestrale dello scorso anno. I più importanti indicatori di bilancio confermano il buono stato di salute di ChiantiBanca, che ha permesso di continuare a svolgere fino in fondo il ruolo di banca di prossimità, sostenendo l’economia dei territori e restando punto di riferimento per famiglie e imprese locali: nei primi sei mesi dell’anno sono stati erogati cento milioni di mutui per circa 650 pratiche, di cui l’80 per cento destinati alla compagine sociale, oltre 90 milioni per altre forme di finanziamento e oltre 800 pratiche di cessione del credito liquidate per complessivi 34,3 milioni. La vicinanza alle comunità è testimoniata anche dalle erogazioni per sponsorizzazioni, contributi e liberalità: grazie all’impegno condiviso con la Fondazione ChiantiBanca, è stato di oltre un milione e 100 mila euro l’intervento sui territori.

Cresce in maniera sensibile anche il numero dei soci: sia quelli di ChiantiBanca, che hanno superato quota 30.000, che di ChiantiMutua, che conta 15.600 associati (oltre 1.500 in più nel primo semestre dell’anno), oltre 18.500 assistiti e ha erogato rimborsi sanitari e sussidi per oltre 310mila euro liquidando 8.670 richieste. Le basi sempre più solide di ChiantiBanca vengono testimoniate anche dalla crescita dei più importanti indici patrimoniali – Cet1 ratio al 18,3 per cento (17,5 per cento nel 2022), Total capital al 21,0 per cento (20,1 per cento nel 2022) – e dalla riduzione costante e sensibile del credito deteriorato, come testimoniato dai più significativi indicatori di bilancio: il tasso di copertura è salito al 68,2 per cento (rispetto al 65,9 per cento al 2022), il Texas ratio è sceso al 16 per cento (17 per cento nel 2022).

Rispetto alla semestrale 2022, segnali decisamente positivi arrivano anche da alcuni indicatori di redditività e di efficienza: il margine di interesse è incrementato del 5,3 per cento arrivando a 42,9 milioni, quello di intermediazione si attesta a 60,8 milioni (+1 per cento) e il cost-income è sceso al 52,3 per cento dal 58,2 per cento.

"La nostra crescita prosegue costante – le parole del presidente Cristiano Iacopozzi e del direttore Maurizio Farnesi –, con la priorità di rendere ancor più solide le basi di ChiantiBanca e sostenere il territorio secondo i valori e i principi che continuano a distinguere il credito cooperativo. Con grande soddisfazione, inoltre, mettiamo in risalto l’impulso che arriva dal Gruppo dei Giovani Soci, sempre più numeroso e sempre più attivo, come confermano gli appuntamenti organizzati in location di grande prestigio dei nostri territori. Da rimarcare, soprattutto, l’attenzione che la banca ripone in materia di sostenibilità e dei principi ESG, un impegno che riteniamo di fondamentale importanza per proiettare la banca in un futuro fatto di qualità, in termini ambientali, sociali ed etici".