Scatta l’allarme sui binari . Circolazione treni in tilt

EMPOLI

Resta un giallo l’allarme lanciato ieri mattina lungo i binari della tratta Empoli-Siena, all’altezza di Ponte a Elsa. Erano circa le 7.15 quando la circolazione viene bloccata. "É stata investita una persona": il motivo. Scatta immediatamente la sospensione della circolazione e si mette in moto la macchiana dei soccorritori. Sul posto intervengono Polfer, personale di Ferrovie e il 118. Le ricerche si concentrato prima vicino alle rotaie, ma dell’eventuale vittima non c’è traccia. Quindi avanza l’ipotesi che a seguito dell’impatto possa essere stata sbalzata a diversi metri di distanza. Ma anche allargando il raggio di azione, l’ispezione non produce risultati. Il sopralluogo va avanti. Anche perché, a quando appreso, lo stesso macchinista che aveva fermato il convoglio era convinto di avere urtato una persona durante la marcia del treno. Questa tesi riprende forza quando viene rinvenuto un sacco nero con degli indumenti. Cercando all’interno però non c’è nulla di rilevante che possa aggiungere elementi in più alle ricerche. Di fatto lungo la tratta non è stato ritrovato alcun corpo.

Rientrato l’allarme è stata ripristinata la circolazione. Ma il lungo stop ha inevitabilmente creato disagi sulla tratta. Una decina i treni regionali hanno subìto ritardi e cancellazioni. Sono state attivate corse con bus tra Granaiolo ed Empoli. Tra l’altro a cavallo tra Capodanno e l’Epifania si preannuncia un’altra due giorni di passione per i pendolari: il 4 e 5 gennaio per lavori di manutenzione da parte del gestore della strada al viadotto sul fiume Arno in località San Donnino saranno sarà di nuovo interrotta la circolazione tra Firenze Santa Maria Novella ed Empoli. Per la tratta Firenze – Pisa i collegamenti saranno effettuati via Prato-Pistoia-Lucca; per linea Firenze–Siena i treni circoleranno solo tra Siena ed Empoli, i collegamenti tra Siena e Firenze saranno effettuati in treno solo tra Siena e Castelfiorentino da dove si proseguirà o arriverà con autobus sostitutivi che effettueranno le fermate di Montelupo Fiorentino e Lastra a Signa ed in alcuni casi anche Firenze Rifredi. Firenze–Empoli da Empoli si potrà raggiungere Firenze andando in treno fino a Castelfiorentino da dove si potrà proseguire in autobus per Firenze e viceversa.

Irene Puccioni