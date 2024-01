Scatta l’allarme. Evacuazione per 90 operai

Quando è scattato l’allarme, immediatamente è stato attivato anche il piano di sicurezza interno. In pochi minuti i novanta operai della fabbrica di scarpe hanno lasciato le rispettive mansioni e sono usciti di corsa nel piazzale. Sono stati attimi di paura e concitazione ieri mattina in via delle Ginestre, nell’area industriale del comune di Capraia e Limite. Intorno alle 9, in orario di piena produzione, è scattata la segnalazione di un principio di incendio nell’impianto di areazione della fabbrica.

Immediatamente sono stati allertati i vigili del fuoco del distaccamento del Terrafino che si sono precipitati sul posto. Contemporaneamente è stata attivata anche la centrale del 118. Fortunatamente una volta giunti sul posto i soccorritori hanno rilevato che alla fine si era trattato più di un falso allarme che di un incendio vero e proprio. La squadra dei sanitari, già pronta a partire, è stata ’disattivata’ e anche le squadre dei vigili del fuoco di Firenze, allertate per andare in supporto ai colleghi empolesi, sono state fatte rientrare. Appurato che la situazione fosse sotto controllo, sono state svolte tutte le verifiche per garantire la ripresa in totale sicurezza dell’attività lavorativa. Nessuno dei lavoratori è rimasto ferito o intossicato. Ad agitare la mattinata dei novanta addetti sono stati più lo spavento e la preoccupazione di dover evacuare velocemente l’edificio e poi attendere di capire cosa fosse successo.

i.p.