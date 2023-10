Scatta la ricerca sul campo lungo la Pesa. Il sopralluogo degli studenti universitari

La bassa Pesa sollecita l’adeguamento della legge ai nuovi principi costituzionali sull’ambiente. Paladino di questo adeguamento, "da fare con urgenza", è il Comune di Montelupo, per il tramite del Contratto di Fiume. Portatore dell’istanza è stato ed è l’assessore all’ambiente, Lorenzo Nesi. Il luogo, di nuovo l’Università di Firenze, dipartimento di Architettura che partecipa al Contratto. Nesi ha accompagnato gli studenti in un sopralluogo sugli argini del fiume alle porte di Montelupo, dove nel recente passato sono già stati portati a termine grandi lavori da parte del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno sulle casse di laminazione. "Queste iniziative ad Architettura - afferma - sono state molto utili anche per me: ascoltando l’altro relatore (Leonardo Lombardi ha parlato di biodiversità e aree protette), ho appreso nozioni utilissime. Nel mio intervento ho raccontato del nostro Contratto di Fiume, che nel 2024 compirà cinque anni, aspirando a consolidare la sua posizione di esperienza di punta in Toscana. I Contratti di Fiume avranno nei prossimi anni il ruolo fondamentale di stimolare l’adeguamento urgente della Legge nazionale e regionale ai nuovi principi costituzionali sanciti dall’articolo 9, ovvero la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, per rispondere all’emergenza climatica in attoi". Il sopralluogo in valle si è svolto con docenti e studenti accompagnati anche da Alessandro Sacchetti, che negli organi di ‘Contratto’ rappresenta il Centro Ornitologico Toscano.