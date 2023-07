Scatta anche l’appello alla Sovrintendenza "Danni al paesaggio"

"Non si tratta solo di un progetto lesivo dei diritti sulla saluta e sulla sicurezza dei cittadini. Un’approvazione frettolosa da parte di Rfi ha determinato criticità idrauliche, sociali, economiche, ma anche paesaggistiche e architettoniche. Serve attenzione anche da questo punto di vista". Ecco che il comitato contro il raddoppio fa appello alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Metrocittà di Firenze. Il documento è stato indirizzato alla sede di Palazzo Pitti e chiede che non si trascuri l’impatto del raddoppio ferroviario su alcune ’perle’ della zona.

"Si ricorda che in località Granaiolo, tangente alla ferrovia - si legge nella lettera inviata alla Sovrintendenza - c’è Villa Granaiolo, bene tutelato di valore culturale e paesaggistico, menzionato anche a Rfi dalla Regione. Dopo la chiusura dei passaggi a livello - dicono dal comitato - sarà realizzata una nuova strada extraurbana di circa tre chilometri, il cui percorso si immetterà nell’area dell’ex Zuccherificio, manufatto di archeologia industriale fiancheggiato da piante secolari, per lo più tigli. Piante che potrebbero essere abbattute". Da qui l’appello per salvare edificio e ambiente. "La nostra è anche una denuncia per procurato danno ambientale, paesaggistico, sociale e residenziale".