Scarpa, prima prova. Expo a Riva Del Garda

Si è aperto il primo evento del 2024 per il settore calzaturiero: l’edizione numero cento di Expo Riva Schuh, la più importante fiera internazionale dedicata che si tiene a Riva del Garda fino al 16 gennaio. Oltre alla fiera internazionale di riferimento per la calzatura, c’è la decima edizione di Gardabags, hub di aziende specializzate in pelletteria e accessori, che si svolge nel Centro Espositivo di Riva del Garda con al centro la collezione autunno-inverno. Questo evento segnerà il centenario di una fiera che ha accolto circa cinquecento mila visitatori e, negli ultimi dieci anni, ha attirato operatori del settore da almeno cento paesi diversi. L’internalizzazione della manifestazione è innegabile: oggi l’ottanta per cento dei visitatori proviene dall’Europa e il venti per cento da fuori Europa, una cifra molto alta rispetto ad altri eventi. "In cento edizioni, Expo Riva Schuh & Gardabags si è dimostrata fondamentale per preservare la competitività dei canali di distribuzione italiani ed europei. Mentre l’Italia non è più un hub per la produzione di massa, ora abbiamo l’opportunità di essere – e rimanere – un hub leader per la distribuzione mondiale", ha affermato il presidente Roberto Pellegrini.