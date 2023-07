Scappa dall’ospedale Sale su una scala e muore

di Stefano Brogioni

FUCECCHIO

Era arrivato a Careggi martedì pomeriggio in elisoccorso, dopo un brutto incidente stradale avvenuto a San Miniato. Ma dopo alcune ore in ospedale, quando i sanitari stavano ancora valutando sulle sue condizioni, si è allontanato dalla struttura. Marcello Gilardi, 52 anni, nato nel milanese e residente a Fucecchio, ha raggiunto il viale Morgagni, si è infilato nel primo edificio che ha trovato. E’ salito sulla scala antincendio del plesso della facoltà di matematica e da lassù è caduto. Ed è morto. Incidente o gesto volontario: forse le immagini di una telecamera di sicurezza, acquisite dalla polizia (intervenuta sul posto con gli agenti delle volanti e personale della scientifica), potranno far luce sugli ultimi attimi in vita del 52enne. Ieri mattina, quando gli inservienti dell’ateneo si sono accorti della presenza del corpo in fondo al vano scale, per lui, purtroppo, non c’era più niente da fare. Resta da capire come e perché, Gilardi abbia lasciato l’ospedale dove era arrivato in condizioni anche abbastanza serie. Era stato infatti protagonista di un brutto e rocambolesco incidente, poco dopo l’ora di pranzo di martedì, in località Calenzano di San Miniato.

Alla guida della sua Citroen elettrica, che viaggiava in direzione dell’abitato di Ponte a Elsa, aveva “deragliato“: dopo alcuni metri percorsi a cavallo tra l’asfalto e un fossato che costeggia la strada, era finito contro un tirante di un palo della linea telefonica. L’auto non si è ribaltata, il conducente è stato estratto dall’abitacolo con l’ausilio dei vigili del fuoco di Castelfiorentino. Nel frattempo, l’elisoccorso era atterrato alle vicine “Piscine“ di San Miniato ed è ripartito con l’automobilista a bordo in direzione di Careggi.

All’ospedale, i medici avevano fatto un’accurata valutazione delle sue condizioni. Condizioni che, nonostante un trauma cranico, non sembravano destare particolare preoccupazione. Si stava insomma valutando la possibilità di una dimissione quando il 52enne, in orario serale, si è dileguato dall’ospedale. Forse non era lucido. E, confuso, ha raggiunto il primo edificio di fronte a Careggi, l’istituto matematico “Ulisse Dini“ al 67 di viale Morgagni che fa parte del campus universitario. Probabilmente anche se il plesso era chiuso agli studenti e ai visitatori, il cancello che dà sul viale era aperto. Gilardi ha raggiunto la scala antincendio sul fianco sinistro del palazzo. E’ salito sopra. E da lì è precipitato. Oltre alle telecamere, che potrebbero aver ripreso anche il volo, il pubblico ministero Giovanni Solinas ha disposto l’acquisizione anche delle cartelle cliniche del 52enne.