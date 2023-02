Scandalo Keu e bonifiche dei siti "Sì" al piano per valutare i rischi

Un passo importante per fare chiarezza su cosa ha comportato il Keu e per capire quali interventi devono essere messi in atto. Il Comune di Empoli ha approvato il piano di caratterizzazione relativo al tratto del lotto quinto della strada regionale 429, fra la rotatoria di Brusciana e lo scavalco della ferrovia Empoli-Siena in direzione Empoli. Il piano è lo strumento che indica quali tipi di indagini devono essere eseguite su suolo e acque; solo dopo di esse "sarà possibile stabilire quale tipo di intervento di bonifica o messa in sicurezza del sito vada eseguito", spiega una nota dell’amministrazione. La strada è il tratto oggetto di indagine da parte della procura di Firenze nell’ambito del procedimento penale per l’ipotesi di utilizzo, per la formazione del rilevato stradale, di materiale qualificato come inerte riciclato contenente Keu, proveniente dall’impianto di recupero rifiuti inerti Lerose Srl. Uno dei siti, la 429, come noto, nei quali presunte terre avvelenate dal Keu sarebbero finite a tonnellate: vicenda, appunto, al centro di un’inchiesta dell’antimafia di Firenze che indaga 26 persone e 6 aziende con le accuse che vanno, a vario titolo, dall’associazione a delinquere finalizzata a traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale, oltre che indebita erogazione di fondi pubblici e corruzione in materia elettorale.

L’approvazione del piano è avvenuta nel corso della Conferenza dei servizi convocata dalla stessa amministrazione comunale. Tutti i documenti inerenti la Conferenza dei servizi sono pubblicati insieme alla determina di approvazione del Piano di caratterizzazione. "Come amministrazione comunale - precisa il sindaco Brenda Barnini - chiederemo ad Arpat di illustrare gli esiti delle indagini eseguite e il Piano di caratterizzazione alla commissione consiliare prima e in un incontro con la cittadinanza in seguito", inoltre "non appena sarà fissata l’udienza preliminare, potremo costituirci parte civile nel processo. Come Comune di Empoli siamo parte lesa in tutta questa vicenda".

Una decisione in questa direzione l’ha presa anche la Regione Toscana che ha deliberato – come annunciato dall’assessore allmbiente Monia Monni nei giorni scorsi – di partecipare al procedimento penale per esercitare i diritti della parte offesa. "Non appena sarà fissata l’udienza preliminare potremo costituirci parte civile nel processo che vede la Regione - aveva detto Monni – vittima di comportamenti criminali molto gravi e aggravati dai connotati di stampo mafioso che hanno inferto una ferita dolorosa al nostro territorio".

Tornando al piano di caratteruizzazione l’amministrazione empolese precisa che prima di arrivare alla Conferenza dei servizi, Arpat e Regione Toscana avevano già di fatto esaminato il contesto, in virtù di una pregressa riunione informale promossa dalla Regione alla quale il Comune di Empoli era stato invitato. Proprio in quella occasione, la Regione aveva chiesto alle ditte interessate dall’indagine di presentare il piano di caratterizzazione. Al momento, alla luce dei risultati dei campionamenti già eseguiti da Arpat, si afferma in una nota del Comune "non sussiste alcun pericolo per la salute, né per quanto concerne il terreno, né per quanto concerne la falda acquifera.

Carlo Baroni