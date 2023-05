Scambi treni sequestrati Cancellate sei corse

Proseguono, a distanza di settimane, i disagi causati dal deragliamento del 20 aprile scorso, con un treno merci uscito dai binari alla stazione di Firenze Castello. Fu una giornata nera, quella, tra ritardi e cancellazioni con l’alta velocità interrotta tra Firenze e Bologna. L’Italia spaccata in due ed un caos che si ripercuote ancora oggi, dopo più di un mese dall’incidente, che non ha provocato feriti ma solo danni all’infrastruttura con l’abbattimento di pali e tralicci. Sono entrate in vigore ieri nuove modifiche che interesseranno anche la viabilità ferroviaria empolese. Tempi duri, dunque, per i pendolari sempre più esasperati e abituati a cartelloni che annunciano soppressioni e sospensioni delle corse. Ad essere sotto i riflettori, stavolta, è la tratta appunto, Empoli - Firenze Castello. Ad informare della sospensione delle corse è la società Rete ferroviaria italiana (Rfi). L’Autorità Giudiziaria, infatti, nell’ambito delle indagini in corso sull’urto dei due treni merci avvenuto alle porte di Firenze, ha disposto il sequestro di due scambi in prossimità della stazione di Firenze Rifredi, imponendo il divieto di manovrarli. La misura rende di fatto indisponibile quel tratto di infrastruttura e riduce la capacità di traffico della linea comportando una riduzione dell’offerta. Una riduzione che, per Trenitalia, si tradurrà nella cancellazione di 6 coppie giornaliere di regionali fra Empoli e Firenze Castello, e in una riprogrammazione del flusso dei treni merci durante le ore diurne. Non c’è ancora un termine di scadenza: le modifiche alla normale programmazione resteranno in vigore fino al dissequestro degli scambi. La buona notizia è che non subisce modifiche, invece, la circolazione e l’offerta sulla linea Empoli - Firenze Rifredi - Firenze Santa Maria Novella.