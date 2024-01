Scalera incarna "La sorella migliore"

CASTELFIORENTINO

I telespettatori sono abituati a seguire le sue vicende in Rai. Cambio di ruolo, stavolta per Vanessa Scalera (nella foto). Apprezzata e conosciuta al grande pubblico nelle vesti del sostituto procuratore Imma Tataranni protagonista dell’omonima serie tv, l’attrice arriva a Castelfiorentino giovedì per "La sorella migliore". La stagione di prosa del Teatro del Popolo apre il mese di febbraio con un intenso e appassionante dramma familiare dove l’amore si scontra e fa a botte con il senso di colpa e il rimorso, in un turbinio di sentimenti e riflessioni. A partire dalle 21, su il sipario per Scalera che porterà sul palco la storia di un uomo responsabile di un incidente stradale, che indaga sula sua coscienza. L’uomo viene a sapere, anni dopo aver commesso il fatto, che la donna da lui investita ed uccisa, avrebbe avuto, per chissà quale male, nell’istante dell’incidente, solo tre mesi di vita davanti a sé. Avrebbe affrontato il tutto con maggiore leggerezza? E se fosse così, un familiare della donna uccisa, una strana sorella, gli regalerebbe questa comoda verità? Si potrà assistere allo spettacolo di Filippo Gili, con la regia di Francesco Frangipane (e prodotto da Infinito srl) acquistando il biglietto direttamente al teatro di piazza Gramsci oggi e giovedì dalle 17 alle 19, e sabato anche dalle 9.30 alle 12.30.