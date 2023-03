Sbandieratori e musici Il ritorno del Gran Galà

Con la prima uscita delle Corse di Primavera, domenica scorsi, il clina del Palio e della tradizione è tornato ad allietare Fucecchio. E così in piazza Vittoria Veneto torna, il primo aprile a partire dalle 15,30, il Gran Galà del Musici e degli Sbandieratori del Palio di Fucecchio, giunto alla sua undicesima edizione. Gli appassionati potranno assistere alle evoluzioni degli sbandieratori che, accompagnati dai gruppi musici delle 12 contrade, coloreranno il centro cittadino per uno spettacolo davvero suggestivo. L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina Il Palio di Fucecchio. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, dalle 8 fino al termine della manifestazione, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità: inversione del senso di marcia da piazza Cavour in direzione via Donateschi ed obbligo di svolta da via San Giovanni in direzione via Mario Sbrilli.