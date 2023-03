Sassate, insulti e minacce Baby vandali scatenati Residenti e commercianti lanciano l’allarme

Un’intera via presa di mira. E non si tratta solo di strimpellate di campanello, pallonate sulle macchine e musica ad alto volume ma anche di insulti, offese e altri soprusi che commercianti e residenti di via Ciro Menotti a Spicchio, Vinci, subiscono da giorni. Una delle prime vicende ha coinvolto il negozio di parrucchieri Valentina Acconciature: "Mercoledì della scorsa settimana si sono presentati in tre all’interno del mio negozio, chiedendo una tinta rosa per i capelli, con insistenza e maleducazione – racconta Valentina – In negozio c’erano i clienti, l’incasso della giornata. Ho chiamato i carabinieri. Sono arrivati poco dopo e sono riusciti a fermare i ragazzi". Hanno sui 15 anni, minorenni e si aggirano per il quartiere. "Abbiamo l’ufficio proprio qui sopra – raccontano dall’Sm Studio – Schiamazzi, urla, immondizia abbandonata, sono all’ordine del giorno. Fanno anche gare in motorino per strada. Si sentono liberi di fare quello che vogliono". "Fino alle 23, finché il circolo è aperto, è questa la situazione – racconta Lina, residente nella via – quando l’esercizio è chiuso i ragazzi si dimezzano ed è molto più tranquillo. Ci vorrebbe una maggiore responsabilità civica, sia da parte dei giovani, sia da parte della società, che deve educare questi ragazzi". La situazione è degenerata a tal punto che la paura di ripercussioni si fa sentire. Minacce, offese, beffe, sono diventate quotidianità. "E’ difficile anche a livello psicologico – continua Valentina – quando chiudo il negozio ho sempre paura di essere seguita o aggredita".

"Da anni il quadro è questo – dice la proprietaria del laboratorio di analisi – il numero di ragazzini è aumentato, sui 3040, e agli schiamazzi si sono aggiunti gli atti di vandalismo". "Una sera sono stata chiamata dal gestore del bar perché l’insegna del mio negozio era stata danneggiata dai ragazzi, che si erano autodenunciati – continua la proprietaria del laboratorio – in molti hanno subito attivi vandalici: pietre lanciate contro i portoni, bottiglie rotte alle finestre, cestini dei rifiuti gettati nel rio". Saturi da questi dieci giorni d’inferno, residenti e commercianti hanno dato il via a un esposto da consegnare in commissariato. "Chiediamo che la zona sia monitorata da chi di dovere".

Costanza Ciappi