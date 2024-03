Saranno effettuate 19 cremazioni per recuperare posti nei cimiteri

Cremazioni per recuperare posti. Tra le attività di normale gestione dei cimiteri – si legge in un documento del Comune – rientrano anche quelle di esumazione e di estumulazione ordinaria. Tali operazioni si rendono necessarie, appunto, per recuperare posti a terra e nelle sepolture private per future inumazioni e tumulazioni.

"Nel caso di incompleta mineralizzazione delle salme è necessario procedere a una nuova inumazione oppure, su richiesta dei parenti, a cremazione". Ovviamente viene chiesto ai familiari dei defunti di dare l’assenso. "Sulla base di attività analoghe svolte in passato, per i servizi di esumazione ed estumulazione in programmazione – si legge :– si prevede l’invio in cremazione di circa 19 resti di salma non mineralizzati entro la fine del 2024". Un servizio questo che il Comune da in affidamento diretto con un appalto di circa 8mila euro.