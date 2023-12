Sant’Amato, il muro è pericolante. Chiusa la via tra chiesa e cimitero

Muro pericolante, strada chiusa in parte a Sant’Amato. L’ordinanza, di ieri, è stata pubblicata dal Comune di Vinci. Che ha predisposto lavori urgenti al capitolo sicurezza. È stato difatti istituito il divieto di transito nel tratto di strada che dalla chiesa di Sant’Amato conduce al cimitero della frazione. Dal divieto sono esclusi i residenti. "Ci sono segnali di cedimento del muro, l’intervento non è rinviabile", ha spiegato l’assessore Vittorio Vignozzi.

L’autunno appena alle spalle, contrassegnato anche da una disastrosa alluvione, ha palesato la fragilità del territorio, costantemente sotto monitoraggio da parte del Comune. Intanto, questi urgenti lavori di sicurezza stradale hanno comportato l’istituzione di un divieto di transito in via di Sant’Amato all’altezza del civico 122: gli interventi per la messa in sicurezza della via hanno preso il via l’altro pomeriggio, con i provvedimenti che dureranno fino alla chiusura del cantiere. Nel dettaglio il divieto di transito è ad eccezione, come detto, dei residenti: è appunto nella via di Sant’Amato all’altezza del civico 122, nel segmento di strada che dalla chiesa conduce al cimitero locale. Nell’area è apposta apposita segnaletica.

I lavori – si spiega – sono necessari perché il Comune ha preso atto di alcuni segni di cedimento del muro di sostegno della via che serve le zone rurali alle prime pendici del Montalbano. Da accertare i motivi del cedimento del manufatto, però il carico di piogge autunnali potrebbe aver svolto un ruolo cruciale.

"I lavori in via Sant’Amato sono urgenti e non rinviabili, perché in corrispondenza del civico 122 ci sono segni di cedimento del muro di sostegno – spiega l’assessore ai lavori pubblici Vittorio Vignozzi –. Gli addetti sono a lavoro, contiamo di risolvere il problema nel più breve tempo possibile". Come accennato, poi, anche su altre situazioni si concentrano i radar dell’amministrazione. Nel limitrofo comune di Cerreto Guidi, ci sono nuove delibere di spesa per far fronte ai disagi provocati dalla disastrosa alluvione di inizio novembre, che ha colpito soprattutto la zona di Stabbia.

A.C.