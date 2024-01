Sandra Milo e la città del Genio. Quell’incidente durante la visita. A soccorrerla fu Leonardo Berni

Sua madre era di Monsummano Terme; forse anche per questo legame viscerale con la Toscana, nonostante gli impegni blasonati da diva del cinema italiano, non si è tirata indietro quando è stata invitata a visitare la città del Genio. Tra i tanti che oggi ricordano Sandra Milo, c’è anche un pezzo di Vinci.

L’attrice 90enne, musa ispiratrice del regista Federico Fellini, è venuta a mancare nei giorni scorsi e tra i tanti aneddoti legati al suo ricordo, ce n’è uno speciale che spunta proprio da Vinci. A raccontarlo sul Vinciarese, sito internet di storia, cultura e tradizioni dedicato alla comunità di Vinci, nato da una costola dell’associazione culturale Li Omini Boni è Tiziana Berni. La figlia dello storico cronista de La Nazione Leonardo Berni, prezioso corrispondente locale che per anni ha rappresentato la "voce" di Vinci, ha ricordato col sorriso quel giorno del lontano 1996. Sandra Milo arrivò a Vinci e inciampando fu soccorsa proprio dal nostro giornalista. Berni (come racconta oggi la figlia) non perse certo l’occasione per fare gli onori di casa e intervistare la diva, arrivata in occasione della prima manifestazione del ’Festival delle invenzioni e della genialità’. Accompagnata da un giovanissimo nipote, fu accolta dal cronista con entusiasmo.

"È una bella signora, simpatica e gentile - commentò all’epoca dell’incontro, Leonardo Berni - Ma, per venire a Vinci, ha sbagliato calzature (indossava scarpe rosse con tacchi a spillo molto alti), perché è inciampata, si è sbucciata le ginocchia, ma si è rialzata subito con molta nonchalance". Un ricordo che strappa il sorriso, l’ultimo saluto di Vinci a una straordinaria protagonista del nostro cinema.

