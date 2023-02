San Valentino speciale La città festeggia gli sposini "d’Oro"

Lo scopo era festeggiare tutte le coppie montespertolesi che celebravano le nozze d’oro. E la data scelta non poteva che essere San Valentino. Per questo circa 40 coppie sposate nel 1973 hanno accolto l’invito dell’amministrazione per la cerimonia che si è tenuta al centro per la cultura del vino “I Lecci” insieme al sindaco Alessio Mugnaini e all’assessore alle politiche per la famiglia, Daniela Di Lorenzo.

Una festa molto sentita e attesa dalle coppie montespertolesi che hanno vissuto e condiviso un lungo percorso insieme. "Una bella occasione per conoscerci meglio e sentirsi ancora di più parte della comunità di Montespertol", ha spiegato il sindaco Mugnaini.

L’auditorium affollatissimo e la cerimonia molto partecipata anche dai famigliari delle coppie, figli e nipoti che non si sono persi questo appuntamento di gioia. Un clima festoso ha caratterizzato tutta la serata che ha visto sindaco e assessore salutare e consegnare una pergamena ricordo accompagnata da un piccolo omaggio di olio e vino del territorio ad ogni coppia.