San Pierino si rinnova Quattro donne in consiglio

Cambio ai vertici per il popolo d’Oltrarno. Il consiglio direttivo della contrada San Pierino si rinnova. Per la prima volta entrano 4 donne su 15 cariche complessive e sono due i vicepresidenti. Chiuse le votazioni, la squadra è pronta a ripartire. Il presidente Iacopo Taddei passa il testimone ad Alberto Gorelli, mentre Raffaele Arnone, entrato in carica nel 2019, si conferma capitano, già vittorioso nel 2022. Ecco chi, fino al 2025, guiderà gli arancioblù. Nel ruolo di vicepresidente ci sono Michele Speranza e Federico Cioni, Nico Falorni è Tesoriere, Daniele De Simone Segretario, Romina Nave Cassiere ed Elia Gambini sarà al Bar. Pasquale Sierchio gestirà la Cucina, Sara Desideri le Iniziative, Aurora Digangi il gruppo Musici e Sbandieratori. Per i Gadget e Social la responsabile è Viola Pioli, Moreno Bavini è l’addetto al Magazzino, Andrea De Simone e Pierpaolo Malatrasi sono stati eletti consiglieri; Katiuscia Gerbi è la nuova responsabile di Sala. Alla Sfilata, Emilio Paolo Rossi. "Mi ricandido per la terza volta - commenta Arnone - Sono felice di affrontare questo nuovo percorso con Alberto, un amico, veterano della contrada: siamo i più longevi di questo consiglio. Tra i progetti, c’è sicuramente l’ampliamento della superficie con il dehor: il popolo è in continua crescita, gli spazi per le cene non bastano più. Intanto ringrazio chi mi ha votato, Iacopo per gli anni insieme, i consiglieri per la fiducia rinnovata".

E’ al primo mandato da presidente Alberto Gorelli, ma è un volto noto il suo. Già dal 1990 inserito in contrada, ha ricoperto vari ruoli fra i quali capitano, mangino e vicepresidente. "Quest’anno il grande passo - dichiara con orgoglio il neopresidente - Mi sono sempre speso per San Pierino, un ambiente sano che mi impegnerò a migliorare e a far crescere ancora. Accolgo con orgoglio questa sfida, un mandato nel segno della continuità (il capitano è lo stesso) ma allo stesso tempo che guarda al futuro con novità importanti. Come l’ingresso delle 4 donne in consiglio e la doppia carica di vicepresidente, alla quale tenevo molto. Puntiamo a crescere come popolo, ad allargarci, a chiamare a noi nuovi contradaioli e ci vorranno gli spazi adeguati. Lavoreremo per questo. Senza tralasciare il focus principale: dopo cinque vittorie, sogniamo la prossima".

