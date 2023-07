Sammontana a Empoli, Ridotte le Emissioni di CO2 del 9%

Un numero importante e l’obiettivo è di aumentarlo ancora. Tra il 2021 e il 2022 Sammontana ha ridotto le emissioni di CO2 di circa il 9%. Si tratta di emissioni di Scope 1 (che comprendono le emissioni dirette dell’organizzazione come ad esempio il consumo di combustibili - come il gas naturale o il gasolio - utilizzati per il riscaldamento e per la produzione di energia, le emissioni collegate alla flotta di veicoli e le emissioni dovute a perdite di gas dei sistemi di refrigerazione) e Scope 2 (che comprendono le emissioni indirette come ad esempio energia acquistata, elettrica o termica, generata fuori dai confini dell’azienda e consumata internamente).

Un risultato frutto di un impegno costante da parte di Sammontana, con iniziative rivolte proprio a ridurre l’impronta carbonica generata dalle proprie attività, come la riduzione dei consumi energetici tramite progetti dedicati, ma anche la riduzione degli sprechi con un costante e attento monitoraggio e anche l’utilizzo di impianti di tri-generazione negli stabilimenti di Empoli e Verona e l’acquisto di energia elettrica rinnovabile con garanzia di origine (7 GWh nel 3 2022).