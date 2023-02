Samanta Ferradini torna a Empoli e presenta il suo libro

Domani, alle 18, alla Libreria Rinascita di via Ridolfi, presentazione del libro "Le collane di Puscan" scritto da Samanta Ferradini (si firma con il nome Dana Maria Stifren, che poi è l’anagramma del suo vero nome). Un romanzo forte, deciso, provocatorio dedicato al maestro del brivido, Stephen King. Samanta Ferradini ha scritto due libri. Questo è il primo pubblicato. È un’autodidatta. Ha iniziato a scrivere dal 2018. L’autrice, con il suo romanzo, guida il lettore su una montagna russa fatta di emozioni e riflessioni. Infatti, il suo lavoro non vuole essere solo intrattenimento, ma una proposta di riflessione. Nella scrittura ci sono ingredienti horror, erotici, di fantasia. Comunque, la narrazione psicologica dei personaggi rimane l’aspetto trainante del romanzo. Samanta Ferradini è nata a Empoli. Torna nella sua città natale per raccontare il suo romanzo e il suo progetto letterario. All’iniziativa sarà presente l’autrice con il giornalista Massimo Mancini.