"Salvataggio Pesci a Montelupo: Quintali in Salvo nella Pesa in Secca"

Nel 2022, con quintali di pesci in salvo, fu battuto ogni record. La siccità preoccupava e furono diversi gli interventi in Pesa. Quest’anno, anche se con un leggero ritardo rispetto alla consuetudine, ci risiamo. Il fiume che attraversa Montelupo Fiorentino dallo scorso 22 luglio n on ha più il deflusso minimo vitale e questo sta creando problemi per la sopravvivenza dei pesci. E’ scattata, dunque, la seconda operazione di salvataggio del 2023 su segnalazione di un cittadino che ha ha contattato il Contratto di Fiume Pesa, indicando una pozza isolata in rapida evaporazione. Senza perdere tempo, i volontari, in collegamento con la Regione, hanno messo in salvo centinaia di pesci. "Si tratta soprattutto di avannotti - ha fatto sapere l’amministrazione - che sono stati spostati nella briglia dei Lecci, una delle due oasi di biodiversità create dal Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno e di cui il Contratto di Fiume sta chiedendo replica e estensione". "L’invito a tutti i cittadini - ricorda il Comune - è di segnalarci la presenza di pesci in difficoltà e ad usare in maniera consapevole l’acqua. C’è una correlazione diretta fra l’uso idropotabile della risorsa idrica e la scomparsa dell’acqua in alveo".