Salvata da un ictus a Empoli: un ritratto di bambina per ringraziare i dottori

Sono parole toccanti quelle della paziente salvata da un ictus che ringrazia la Stroke Unit del San Giuseppe e di Careggi con un ritratto di bambina. "In ricordo del 4 gennaio gennaio 2023, giorno in cui sono nata una seconda volta, un grazie di cuore a tutti voi", dice Miriam. Con queste parole la paziente di 73 anni di Empoli ha voluto donare un ritratto di bambina al pronto soccorso dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli come gesto di riconoscenza per la professionalità del personale sanitario ringraziandolo insieme al team della Stroke Unit di Careggi. La storia della signora risale ai primi giorni di gennaio in cui si è recata al pronto soccorso di Empoli con un ictus in atto con paralisi destra ed è stata trattata con trombolisi sistemica e in seguito, avendo una occlusione di un’arteria cerebrale, è stata trasferita all’azienda ospedaliero universitaria Careggi per la loco regionale, come da protocollo. La signora ha ripreso la capacità di utilizzo del lato colpito come mostra il disegno da lei realizzato che simboleggia la sua rinascita. E il suo grazie per la nuova esistenza.