Salvadori in ’Credevo di essere solo’

FUCECCHIO

Domenica scorsa dal Liberty a Viareggio è partito il tour di Graziano Salvadori (nella foto) con il suo nuovo spettacolo “Credevo di essere solo“ ed una tappa non poteva non essere nella sua Fucecchio, da dove ormai tanti or sono è partita la sua fortunata carriera di comico. L’appuntamento è infatti per stasera alle 21.15 presso il Nuovo Teatro Pacini. L’effervescente Salvdori si esibirà sul palco della sua terra natia per due intense ore, dove cercherà di esorcizzare tutte le problematiche che ci attanagliano giornalmente, una vera e propria cura del buon umore che potrebbe valergli il nome di “Dottor Salvadori lo specialista della risata”.

Cosa farà in scena? Non è facile dirlo, un vero e proprio copione non esiste, e questa è la vera bravura del comico toscano, ossia il poter decidere da un minuto all’altro quello che sarà il canovaccio dello spettacolo. Quindi, per sapere esattamente di cosa parlerà lo spettacolo non resta che assicurarsi uno dei biglietti disponibili, acquistabili sul circuito Ticketone, e prendere comodamente posto all’interno del Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio. Il tour poi proseguirà ad aprile, venerdì 12 al Teatro Accademico di Bagni di Lucca, per concludersi a maggio con due date: venerdì 10 al Teatro Nuovo di Pisa e venerdì 24 al Teatro Verdi di San Vincenzo.