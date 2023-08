Salvadori e Giuntini a Empoli: proiezioni e letture su opere della pinacoteca

EMPOLI

Il cartellone dell’estate empolese prosegue anche in questo mese di agosto tra musica, gusto e cultura sotto le stelle, con il conto alla rovescia per l’inizio del Beat Festival al Parco di Serravalle che è già cominciato: serata inaugurale il 24 agosto con Gabri Ponte. Tra le varie date va segnalata anche quella di martedì prossimo 8 agosto, quando alle ore 21.15 nel chiostro della Collegiata di Sant’Andrea, in piazza Farinata degli Uberti a Empoi ci sarà spazio per una serata tra proiezioni e letture a cura di Silvano Salvadori, presidente del locale Circolo di Arti Figurative e l’attore Andrea Giuntini. L’incontro è intitolato “Immagini e parole: riflessioni su alcune opere della pinacoteca“. Le letture sono tratte da testi letterari italiani e stranieri, da apocrifi e agiografie varie, le proiezioni dinamiche consentiranno anche accostamenti ad opere d’arte moderne. Si tratta di una presentazione adatta sia a un pubblico giovane che adulto. Per informazioni è possibile consultare il sito internet del Circolo delle Arti Figurative.