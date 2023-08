Saluto ai piccoli Saharawi Grande festa finale Tra musica e cocomerate

Siamo ai saluti e alla festa finale. protagonisti i bambini Saharawi, piccoli ambasciatori di pace, provenienti dai campi profughi in Algeria che ogni anno con la loro presenza si propongono di richiamare l’attenzione della comunità internazionale sulla mancanza del diritto alla loro terra, negata da oltre trent’anni.

La festa è in programma stasera alle 21.30 in poi, nell’area parco della scuola elementare Roosevelt (viale Roosevelt) e ad essa parteciperà anche il vicesindaco, Claudia Centi. Saranno presenti i volontari dell’associazione Hurria, da decenni impegnata in questo progetto di accoglienza e di solidarietà, e una squadra di volontari della Prociv Arci.

Tante le attrazioni. Previsto cocomero per tutti e un concerto dell’orchestra percussioni Bandao. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. I bambini saharawi (Mariam, Ahmed, Wahba, Jalida, Aicha, Abdalahi, Fatma, Zeina, Salamu, Salki, Mourad, Agla) sono arrivati il 2 luglio in Toscana e ripartiranno il 21 agosto.

Durante il soggiorno a Castelfiorentino hanno avuto l’opportunità di condividere un’esperienza positiva di relazione con altre persone, poter raccontare le loro storie, ricevere affetto, ascolto e calore umano. Le persone interessate a saperne di più sul progetto oppure a offrire la loro disponibilità all’accoglienza possono scrivere a [email protected]