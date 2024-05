Sales assistant e store manager

Appuntamento mercoledì 22 maggio con il Job Day del Barberino Designer. Sono aperte circa 50 posizioni nei brand partner, tra i quali Adidas, Michael Kors, Calzedonia, Coccinelle, Pinalli, Antica Focacceria San Francesco. I profili richiesti sono quelli di sales assistant con esperienza di almeno due o tre anni nel ruolo di vendita assistita, store manager, con esperienza in ruolo di responsabilità all’interno del settore retail, cameriere e addetto al banco diplomato e con auto propria, addetto alla cucina con minima esperienza nel ruolo, flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su turni.

Partner del Job Day è Cbs Lavoro, agenzia per il lavoro che si occupa di ricerca, selezione, somministrazione e formazione di personale per le aziende. Il team di esperti di risorse umane che la compone, si spiega in una nota di Barberino Designer Outlet, "utilizza un approccio fondato sulle relazioni umane, in grado di generare la connessione perfetta tra le aziende alla ricerca di talenti e le persone che sono interessate a nuove opportunità professionali. Durante il Job Day, che si terrà presso presso gli uffici della direzione di Barberino Designer Outlet, in via Meucci a Barberino di Mugello, i partecipanti incontreranno i rappresentanti delle singole aziende e faranno colloqui brevi, della durata massima di 10 minuti, nei quali si faranno conoscere e lasceranno il proprio curriculum aggiornato. Quelli più in linea con i profili ricercati, saranno poi ricontattati in seguito per proseguire il processo di selezione.Tutte le info all’indirizzo .www.mcarthurglen.com/it/outlets/it/designer-outlet-barberino/novita/job-day.