Sale la febbre per la capolista Boom di richieste, biglietti a ruba

La data da segnare in rosso è quella di sabato 25 febbraio. Alle 18 al Castellani è in programma Empoli-Napoli e tutti i riflettori sono puntati sul cosiddetto effetto-capolista. I partenopei stanno infatti dominando il campionato e si avviano spediti verso la vittoria del loro terzo scudetto: questo sta facendo inevitabilmente salire la febbre tra i tifosi e per questo è già possibile ipotizzare fin da ora il tutto esaurito.

Fino alla mezzanotte di oggi gli abbonati azzurri hanno la possibilità di esercitare il diritto di prelazione ed acquistare un massimo di due biglietti per i loro amici o parenti. La vendita è partita piano, ma è logico pensare che da domani la musica cambierà. In mattinata si apriranno infatti i botteghini e tutti avranno la possibilità di acquistare un tagliando. I telefoni del Centro di Coordinamento e dell’Empoli Store, nei giorni scorsi, sono stati letteralmente tempestati di telefonate con richieste di informazioni su prezzi e modalità di vendita. L’impressione è che lo stadio potrebbe andare esaurito nel giro di poche ore o della giornata di domani al massimo. I biglietti sono in vendita sul circuito Vivaticket. Ci sono alcuni settori, come la Maratona, la cui vendita è vietata ai non residenti in Toscana, ma tutto il resto dello stadio sarà verosimilmente a tinte napoletane.