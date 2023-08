Sagra del Fritto Misto a Capraia e Limite: bontà in tavola

CAPRAIA E LIMITE

La Casa del Popolo di Limite sull’Arno organizza in piazza Vittorio Veneto la settima edizione della Sagra del Fritto Misto. Si comincia l’ultimo giorno del mese, il 31 agosto, e si va avanti nelle serate dell’1, 2, 8, 9, 10 e 11 settembre. L’evento si svolgerà nell’ambito del calendario del ricco calendario degli appuntamenti del Settembre Limitese. La cucina si sta già ora organizzando per stuzzicare i palati dei commensali: ogni sera un vasto menù di fritto e intrattenimento ad accompagnare la cena.

La serata d’apertura sarà affidata al Mastisciò, uno spettacolo tra risate e musica. Venerdì 1 settembre il palco sarà un tripudio di colori con la performance di Asia Drag Queen Show, quattro drag queen pronte a far ballare e divertire grandi e piccini. Si prosegue ancora con la musica, in particolare con il concerto delle Pande Gialle il 2 e il Maxi Cioni djset in programma per la serata dell’8. E non finisce qui. La tribute band di Vasco Rossi La verità sarà a Limite sull’Arno il 9 settembre per poi lasciare spazio alle ragazze del Karashow che chiuderanno la Sagra tra karaoke e giochi. Per informazioni è possibile chiamare il numero 3478894372. Per gustare la cucina della sagra limitese non è necessaria la prenotazione. Appuntamento in via Dante Alighieri 62.