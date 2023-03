Sacchi sporchi in via Chiara Multati in tre

Via Chiara scambiata per una discarica a cielo aperto (come sempre più spesso accade per le vie del centro storico) e così, nei giorni scorsi, sono scattate tre multe per altrettanti abbandoni di rifiuti prontamente rilevati e ravvisati dagli ispettori ambientali di Alia. Nel primo caso la multa è scattata per il deposito a terra di un sacco in plastica celeste di quelli consegnati da Alia per la raccolta degli imballaggi leggeri.

Il sacco conteneva rifiuti di origine domestica non correttamente differenziati quali imballaggi e contenitori in plastica e tetrapack, parti in plastica durevole, carta sporca e scarti organici. Dal numero di matricola presente sul sacchetto si è risaliti al proprietario, che quindi è stato sanzionato. In un altro caso sono stati ritrovati cinque sacchi in plastica gialla con il logo di una nota catena di supermercati che sono risultati contenere rifiuti di provenienza domestica non correttamente differenziati quali imballaggi e contenitori in plastica e carta.

In un sacco c’era anche un documento di consegna emesso da un’app di delivery nei confronti di una persona che è stata poi rintracciata e multata. Infine è stato ritrovato un sacco contenente rifiuti di provenienza domestica non correttamente differenziati quali imballaggi e contenitori in plastica e carta, scarti organici, carta sporca, oltre a documentazione cartacea relativa ad un’altra persona che dopo aver ammesso la proprietà di quei rifiuti veniva multato per l’abbandono illecito.

t.c.