Sacchi abbandonati Multati i responsabili

EMPOLI

Ancora multe per abbandono di rifiuti nel comune di Empoli grazie all’intervento degli ispettori ambientali di Alia. Il caso più grave riguarda quello in via Castelluccio dei Falaschi, nei pressi del rudere a lato della vetreria Zignago. In particolare sono stati individuati cinque sacchi in plastica di colore nero con dentro rifiuti non differenziati di origine domestica: in uno di questi c’era della documentazione riconducibile a una signora, individuata e multata con 200 euro. Un altro abbandono è stato rilevato in via Corticella, in uno slargo: in questo caso c’era un sacco in plastica azzurro con all’interno altri sacchetti con rifiuti domestici non differenziati: imballaggi in plastica e carta, scarti organici, carta sporca, oltre a documentazione cartacea relativa a un’altra signora multata con 50 euro. Infine, in via Ponte a Isola a Ponte a Elsa, lungo le sponde del fiume, sono stati ritrovati innumerevoli rifiuti sfusi, alcuni ingombranti e cinque sacchi in plastica: anche in questo caso le indagini hanno permesso di risalire a una signora multata poi con 100 euro.