Sabato la presentazione dell’artista che realizzerà il Cencio 2023

Sabato mattina sarà presentato l’artista che realizzerà il Cencio della 42esima edizione del Palio delle Contrade ’Città di Fucecchio’ e illustrare l’iniziativa ’Il Palio in gioco’, che vedrà i piccoli contradaioli contendersi il Labarino la domenica precedente al Palio. Interverranno il sindaco Alessio Spinelli, l’assessore al palio Daniele Cei, i membri del Cda dell’Associazione Palio, i rappresentanti delle 12 contrade. Intanto il conto alla rovescia è ormai iniziato: ci sarà tempo fino alle 19 di domenica 7 maggio per iscrivere i cavalli alla tratta, in programma mercoledì 17 alle 21. Si ricorda che per formalizzare l’iscrizione al Palio di Fucecchio è necessario compilare il modulo disponibile sul sito e inviare i documenti richiesti in un’unica soluzione seguendo i vari step proposti dal sistema. Il referente che iscrive il cavallo dovrà pertanto già avere con sé tutta la documentazione necessaria altrimenti non potrà iscrivere il cavallo. Per informazioni contattare il numero 347 8826704.