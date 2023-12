Rush finale per votare la vetrina più bella

Ci siamo quasi. Il conto alla rovescia è già iniziato e ormai mancano davvero pochi giorni alla premiazione finale de ’Vota la vetrina più bella’, il gioco organizzato da La Nazione con Confesercenti e l’associazione Centro Storico. L’appuntamento è fissato per lunedì sera, quando nell’ambito della serata di gala organizzata al Palazzo delle Esposizioni, sarà svelato il negozio vincitore. Ci sono ancora due giorni per votare. Come? Ritagliando il tagliando (come quello qui a fianco) che pubblichiamo ogni giorno e scrivendo sopra il nome del negozio per il quale si intende esprimere la propria preferenza. I voti (non sono ammesse fotocopie) vanno consegnati nelle apposite urne allestite alla Pasticceria Gaggioli e Vezzosi (via del Giglio), al Bar Leontina (via da Vinci), a Gioca Tre–Giocheria (via Salvagnoli) e in Oreficeria Alino Mancini (via Segantini). La premiazione finale sarà l’occasione per premiare il negozio di vicinato o la bottega di fiducia che meglio ha espresso la propria idea di Natale, tra estro e creatività. E allora sotto con le votazioni per il rush finale in vista di lunedì sera.