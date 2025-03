Ruolo nel controllo qualità per industria empolese

È ricercato tecnico controllo qualità settore alimentare per industria alimentare di Empoli. La figura si occuperà della documentazione tecnica, cartacea e informatica del manuale HACCP, oltre che a gestire le attività di controllo della qualità del processo produttivo per assicurare che le materie prime, i processi e i prodotti finiti rispettino gli standard attesi. Richiesto il possesso di titolo di studio relativo a scienze e tecnologie alimentari, chimica e tecnologie farmaceutiche, biologia, scienze dell’alimentazione o farmacia. Offerto contratto a tempo determinato, full time. Sono richieste buone conoscenze informatiche, doti relazionali, predisposizione al lavoro in team. Necessario essere in possesso di patente B e di mezzo proprio per raggiungere in autonomia il luogo di lavoro. Per candidarsi accedere a Toscana Lavoro entro il 14 marzo.