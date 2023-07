Rubinetti chiusi al parcheggio per camper a Gambassi Terme, l'appello del Sindaco

Rubinetti chiusi al parcheggio attrezzato per la sosta dei camper nei pressi dell’ufficio informazioni. Una decisione resa necessaria a causa di comportamenti scorretti messi in atto da alcune persone che, a quanto pare, utilizzavano il servizio per lavare la propria auto o fare scorta d’acqua. L’acqua a disposizione nel parcheggio così come la corrente elettrica gratuita per i camper, nascono come iniziative promozionali per il capoluogo gambassino e il territorio. "La stragrande maggioranza dei nostri graditi ospiti ha perfettamente capito il senso e non se ne approfitta ringraziandoci con messaggi ufficiali – spiega il sindaco Paolo Campinoti –

Poi ci sono i comunque tanti che se ne sbattono e consumano acqua in quantità industriali, acqua che paga il comune e quindi la comunità.

Si sono visti personaggi intenti a lavare l’esterno del mezzo per risparmiare i soldi del lavaggio e normali passanti che vanno a riempire stagnoni d’acqua perché lì è gratis – racconta Campinoti – Bene, anzi male, molto male. Questo porterà inevitabilmente a cessare la promozione che intendiamo fare e a mettere un limite a pagamento dell’uso delle forniture di acqua e luce.

Con buona pace di chi se n’è approfittato". Infine, un’osservazione: "Mi raccomando, non iniziamo con l’invocare telecamere, forze dell’ordine e cose del genere: di per sé non è un reato approfittarsi di chi vuole incentivare il turismo, occorre senso civico non lo stato di polizia. Sarà però l’ennesima occasione persa da tutti per colpa di coloro che non vedono mai oltre il proprio naso".

i.p.